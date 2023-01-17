Гусев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гусев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Гусев Максим Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Гусев Федот Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Гранки, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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