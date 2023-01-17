Гусев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Гусев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: ?
Гранки, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно