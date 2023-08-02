Емельяненко (Вовченко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Вовченко Василий
Мать: Вовченко Мария
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Емельяненко Александр
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Осипова Валентина
Отец ребёнка: Емельяненко Александр
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Орлова Юлия
Отец ребёнка: Емельяненко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998