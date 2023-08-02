Емельяненко (Вовченко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяненко (Вовченко) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Вовченко Василий

Мать: Вовченко Мария

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Емельяненко Александр

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Осипова Валентина

Отец ребёнка: Емельяненко Александр

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Орлова Юлия

Отец ребёнка: Емельяненко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельяненко Александр

Смерть
1998
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