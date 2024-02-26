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Марья Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Василий Федотов (Ич)

Мать: Лукерья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Александр Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Илья Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
17.09.1865 ст.

Сын: Федор Спиридонов (Ич)

Отец ребёнка: Спиридон Иванов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-YC?i=238&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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