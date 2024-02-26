Марья Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Василий Федотов (Ич)
Мать: Лукерья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Александр Спиридонов (Ич)
Отец ребёнка: Спиридон Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Илья Спиридонов (Ич)
Отец ребёнка: Спиридон Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
17.09.1865 ст.
Отец ребёнка: Спиридон Иванов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-YC?i=238&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно