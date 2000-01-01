Чувашева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Отец ребёнка: Чувашев Михаил

деревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Чувашев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Михаил

Смерть
Неизвестно
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