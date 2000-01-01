Чувашева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Отец ребёнка: Чувашев Михаил
деревня Мингалеевой Тобольская губерния Туринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чувашев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Михаил
Смерть
Неизвестно