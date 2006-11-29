Исаев Владислав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Владислав Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2006

Отец: Исаев Алексей Сергеевич

Мать: Соколова Светлана

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