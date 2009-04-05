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Булыкин Иван Никифорович

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Место рождения

Дебри, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.06.1930

Дата смерти

05.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930

Отец: Булыкин Никифор Андреевич

Мать: Булыкина Ольга Петровна

Дебри, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.01.1954

Жена: Булыкина Мария Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыкина Мария Александровна

Стахановский, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыкина Мария Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
05.04.2009
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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