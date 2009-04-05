Булыкин Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения26.06.1930
Дата смерти05.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930
Отец: Булыкин Никифор Андреевич
Мать: Булыкина Ольга Петровна
Бракосочетание
19.01.1954
Рождение ребёнка
25.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булыкина Мария Александровна
Стахановский, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булыкина Мария Александровна
Смерть
05.04.2009