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(Голева) Катерина
(Голева) Катерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1800
Пол
Женский
Отец
Голев Василий Евдокимович
Около 1772 г.р.
Мать
(Голева) Дарья (?)
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Около 1800
Отец:
Голев Василий Евдокимович
Мать:
Дарья (?)
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