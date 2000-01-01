Павлушина (Васильева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияст.
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
ст.
Отец: Васильев Иван Яковлевич
Мать: Васильева Валентина
Рождение ребёнка
1972
Сын: Павлушин Александр
Отец ребёнка: Павлушин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлушин Степан
Отец ребёнка: Павлушин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлушин Александр
Смерть
2001