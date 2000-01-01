Павлушина (Васильева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлушина (Васильева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

ст.

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
ст.

Отец: Васильев Иван Яковлевич

Мать: Васильева Валентина

Рождение ребёнка
1972

Сын: Павлушин Александр

Отец ребёнка: Павлушин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлушин Степан

Отец ребёнка: Павлушин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлушин Александр

Смерть
2001
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