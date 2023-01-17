Матюкова Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сафронова Татиана
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
1884
Сын: Матюков Иван
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
23.08.1887
Сын: Матюков Петр
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
26.08.1888
Сын: Матюков Павел
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
16.10.1889
Сын: Матюков Яков
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
23.07.1891
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
23.07.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
06.10.1894
Сын: Матюков Николай
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
24.02.1896
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
02.04.1898
Сын: Матюков Георгий
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
13.01.1900
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
08.04.1902
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Матюков Константин
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Матюков Петр
Отец ребёнка: Матюков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюков Константин
Смерть
Неизвестно