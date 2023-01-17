Матюкова Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова Пелагия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сафронова Татиана

Отец ребёнка: Матюков Константин

Рождение ребёнка
1884

Сын: Матюков Иван

Отец ребёнка: Матюков Константин

Рождение ребёнка
23.08.1887

Сын: Матюков Петр

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1888

Сын: Матюков Павел

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1889

Сын: Матюков Яков

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1891

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Матюков Николай

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1896

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Матюков Георгий

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1900

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1902

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Матюков Петр

Отец ребёнка: Матюков Константин

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Константин

Смерть
Неизвестно
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
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