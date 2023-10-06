Волосунова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосунова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосунов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихалова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Тамара Геннадьевна

Отец ребёнка: Волосунов Геннадий

Смерть
Неизвестно

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