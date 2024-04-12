(Золото) Мария Феофановна
Место рождения
Дата рождения20.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1897
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-25,зап.-76,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-26
Крещение
21.11.1897
ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-26,м/к-1897г.лист-25,зап.-76. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Иван Саввич Сарбаш и София Семеновна Сарбаш
Смерть
Неизвестно