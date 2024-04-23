Neugebauer (Falkenstern) Pauline
Место рожденияEbenfeld, Russian Empire
Дата рождения12.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Neugebauer Otto
Отец ребёнка: Neugebauer Friedrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Neugebauer Friedrich
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Neugebauer Adolf
Отец ребёнка: Neugebauer Friedrich
Смерть
Неизвестно