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Neugebauer (Falkenstern) Pauline

Место рождения

Ebenfeld, Russian Empire

Дата рождения

12.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Neugebauer Otto

Отец ребёнка: Neugebauer Friedrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Neugebauer Friedrich

Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Neugebauer Adolf

Отец ребёнка: Neugebauer Friedrich

Смерть
Неизвестно

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