Шемет (Сафонова) Любовь Сергевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемет (Сафонова) Любовь Сергевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1981

Отец: не указан

Мать: Ленская Наталья Николаевна

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