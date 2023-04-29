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Шемет (Сафонова) Любовь Сергевна
Шемет (Сафонова) Любовь Сергевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1981
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ленская Наталья Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1981
Отец: не указан
Мать:
Ленская Наталья Николаевна
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