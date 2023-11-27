Гефтер (Березовская) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гефтер (Березовская) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Гефтер Владимир

Отец ребёнка: Гефтер Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фроимчук Раиса

Отец ребёнка: Гефтер Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Гефтер Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злотникова Елизавета

Отец ребёнка: Гефтер Моисей

Смерть
Неизвестно
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