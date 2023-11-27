Гефтер (Березовская) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1913
Сын: Гефтер Владимир
Отец ребёнка: Гефтер Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фроимчук Раиса
Отец ребёнка: Гефтер Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Гефтер Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злотникова Елизавета
Отец ребёнка: Гефтер Моисей
Смерть
Неизвестно