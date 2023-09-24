Меленкова (Бачëва) Олимпиада Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меленков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меленков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Меленков Иван
Рождение ребёнка
1873
Сын: Меленков Василий Иванович
Отец ребёнка: Меленков Иван
Смерть
Неизвестно