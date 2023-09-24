Меленкова (Бачëва) Олимпиада Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меленкова (Бачëва) Олимпиада Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маленков Егор Иванович

Отец ребёнка: Меленков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меленков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Меленков Иван

Рождение ребёнка
1873

Сын: Меленков Василий Иванович

Отец ребёнка: Меленков Иван

Смерть
Неизвестно

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