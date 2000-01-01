Ларж (Large) Клодина (Claudine) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларж (Large) Клодина (Claudine)

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Место рождения

Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

29.05.1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1684

Отец: Ларж Обен

Мать: Бабу Франсуаза

Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
15.02.1706

Муж: Арто Себастьен

Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
27.04.1711

Дочь: Арто Дениз

Отец ребёнка: Арто Себастьен

Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно
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