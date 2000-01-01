Ларж (Large) Клодина (Claudine)
Место рожденияЛюньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения29.05.1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1684
Отец: Ларж Обен
Мать: Бабу Франсуаза
Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
15.02.1706
Муж: Арто Себастьен
Люньи, департамент Сена и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
27.04.1711
Дочь: Арто Дениз
Отец ребёнка: Арто Себастьен
Люньи, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно