Нифанин Михаил Савинович
Место рожденияГавриловская волость, Сольвычегодского уезда, д. Кудрина Гора
Дата рождения1872
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Нифанин Иван Савинович
Мать: Нифанина Платонида
Гавриловская волость, Сольвычегодского уезда, д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1920
Сын: Нифанин Александр Михайлович
д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1924
д. Кудрина Гора
Смерть
1957