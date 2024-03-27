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Нифанин Михаил Савинович

Место рождения

Гавриловская волость, Сольвычегодского уезда, д. Кудрина Гора

Дата рождения

1872

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Нифанин Иван Савинович

Мать: Нифанина Платонида

Гавриловская волость, Сольвычегодского уезда, д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1920

Сын: Нифанин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1924

Сын: Нифанин Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Кудрина Гора
Смерть
1957
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