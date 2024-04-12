Юдаков Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Юдаков Иван Григорьевич
Мать: Юдакова Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Юдакова Акулина
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Юдакова Акулина
Рождение ребёнка
04.08.1805
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Юдакова Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1829