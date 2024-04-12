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Юдаков Трофим Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Юдаков Иван Григорьевич

Мать: Юдакова Марфа Аникеевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Юдаков Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Юдакова Акулина

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Юдаков Аникей Трофимович

Мать ребёнка: Юдакова Акулина

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1805

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Юдакова Акулина

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1829
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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