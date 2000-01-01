Неизвестно Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Ольга? Дмитриевна?
Мать ребёнка: Воронова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Воронова Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно