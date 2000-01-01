Неизвестно Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ольга? Дмитриевна?

Мать ребёнка: Воронова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Воронова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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