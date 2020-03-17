Катаева-Тарасова Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1937
Дата смерти17.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шачкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Катаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1963
Отец ребёнка: Катаев Иван Иванович
Смерть
17.03.2020