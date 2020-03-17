Катаева-Тарасова Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева-Тарасова Лидия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1937

Дата смерти

17.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Василий Ивановия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шачкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Катаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1963

Сын: Катаева Николай Иванович

Отец ребёнка: Катаев Иван Иванович

Смерть
17.03.2020

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