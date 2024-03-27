(Ахмеджанова) Асия
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафетдинов Аббэс
Рождение ребёнка
04.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафетдинов Аббэс
Смерть
19.01.1966
Похороны
Неизвестно