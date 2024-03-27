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(Ахмеджанова) Асия

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1966

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмеджанов Атаулла

Мать: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафетдинов Аббэс

Рождение ребёнка
04.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафетдинов Аббэс

Смерть
19.01.1966
Похороны
Неизвестно

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