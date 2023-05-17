Столяревская (Цветкова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоляревская (Цветкова) Наталья Борисовна

Столяревская (Цветкова) Наталья Борисовна

Место рождения

город Бийск Алтайского края

Дата рождения

06.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1955

Отец: Цветков Борис Георгиевич

Мать: Цветкова Вера Ивановна

город Бийск Алтайского края
Рождение ребёнка
23.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяревский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Белоусова Вероника Александровна

Отец ребёнка: Столяревский Александр Николаевич

город Бийск Алтайского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close