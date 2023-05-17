Столяревская (Цветкова) Наталья Борисовна
Место рождениягород Бийск Алтайского края
Дата рождения06.01.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1955
Отец: Цветков Борис Георгиевич
Мать: Цветкова Вера Ивановна
город Бийск Алтайского края
Рождение ребёнка
23.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяревский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Белоусова Вероника Александровна
Отец ребёнка: Столяревский Александр Николаевич
город Бийск Алтайского края