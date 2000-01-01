Батурина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Батурин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Батурин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Александр Александрович
Отец ребёнка: Батурин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Батурин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савелова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Батурин Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно