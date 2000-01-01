Зыбина (Сабурова) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1729
Дата смерти04.04.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Зыбин Михаил Александрович
Смерть
04.04.1802
Фонвизинская дорожка Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Россия
Фонвизинская дорожка Александро-Невская Лавра