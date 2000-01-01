Зыбина (Сабурова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыбина (Сабурова) Прасковья Андреевна

Зыбина (Сабурова) Прасковья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1729

Дата смерти

04.04.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Зыбин Михаил Александрович

Смерть
04.04.1802
Фонвизинская дорожка Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Россия
Фонвизинская дорожка Александро-Невская Лавра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close