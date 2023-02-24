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Козлов Мина Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Козлов Никита Феоктистович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Козлов Василий Минович

Мать ребёнка: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Козлов Тит Минович

Мать ребёнка: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Козлов Максим Минович

Мать ребёнка: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Февронья Миновна

Мать ребёнка: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Миновна

Мать ребёнка: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Новикова Дарья Козлова

Мать ребёнка: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Федора

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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