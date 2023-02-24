Козлов Мина Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Козлов Никита Феоктистович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1818
Сын: Козлов Тит Минович
Мать ребёнка: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Февронья Миновна
Мать ребёнка: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Миновна
Мать ребёнка: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Новикова Дарья Козлова
Мать ребёнка: Козлова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Федора
Смерть
Неизвестно