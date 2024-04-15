Русаков Гаврило Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Русаков Федор
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Русакова Елизавета Ивановна
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылевой сей же волости в деревню Яркуль
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно