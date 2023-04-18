Балахнина (Перфильева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балахнина (Перфильева) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Перфильев Николай Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Муж: Балахнин Иван Филиппович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 10, 76 об
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.

Сын: Балахнин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Балахнин Иван Филиппович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 142 об
Смерть
Неизвестно
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