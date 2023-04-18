Балахнина (Перфильева) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Перфильев Николай Андреевич
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 10, 76 об
Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.
Сын: Балахнин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Балахнин Иван Филиппович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 142 об
Смерть
Неизвестно