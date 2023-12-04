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Антипин Иннокентий Павлович

Место рождения

деревня Ключевская

Дата рождения

07.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1891

Отец: Антипин Павел Иванович

Мать: Анна Петровна

деревня Ключевская
Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
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