Брегель (Рябцева) Душа-Гитта Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брегель (Рябцева) Душа-Гитта Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябцев Абрам

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1863

Муж: Брегель (старший) Энох

Супруг(-а): Душа-Гитта Абрамовна Брегель (Рябцева)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Брегель Ной Энохович

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Гринберг (Брегель) Гита Еноховна

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Рождение ребёнка
04.01.1870

Сын: Брегель Яков (Янкель) Энохович

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Анга, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Брегель Абрам

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Белицкая (Брегель) Тойба Эноховна

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Флейшер (Брегель) Фрейда Эноховна

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шахновская (Брегель) Вера Эноховна

Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох

Смерть
Неизвестно

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