Брегель (Рябцева) Душа-Гитта Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябцев Абрам
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1863
Супруг(-а): Душа-Гитта Абрамовна Брегель (Рябцева)
Рождение ребёнка
1864
Сын: Брегель Ной Энохович
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Гринберг (Брегель) Гита Еноховна
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Рождение ребёнка
04.01.1870
Сын: Брегель Яков (Янкель) Энохович
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Анга, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Брегель Абрам
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Белицкая (Брегель) Тойба Эноховна
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Флейшер (Брегель) Фрейда Эноховна
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шахновская (Брегель) Вера Эноховна
Отец ребёнка: Брегель (старший) Энох
Смерть
Неизвестно