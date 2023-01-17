Лосберга Анна Яновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лосбергс Петерс
Отец ребёнка: Лосбергс Янис
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Трина
Отец ребёнка: Лосбергс Янис
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лосбергс Янис
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Лосбергс Янис
Отец ребёнка: Лосбергс Янис
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лосбергс Мартин
Отец ребёнка: Лосбергс Янис
Рождение ребёнка
14.09.1834
Сын: Лосбергс Андрей
Отец ребёнка: Лосбергс Янис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосбергс Янис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно