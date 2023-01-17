Лосберга Анна Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберга Анна Яновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лосбергс Петерс

Отец ребёнка: Лосбергс Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Трина

Отец ребёнка: Лосбергс Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лосбергс Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Лосбергс Янис

Отец ребёнка: Лосбергс Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лосбергс Мартин

Отец ребёнка: Лосбергс Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
14.09.1834

Сын: Лосбергс Андрей

Отец ребёнка: Лосбергс Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосбергс Янис

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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