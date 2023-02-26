Насыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Аит

Мать: Зульхамяр

Смерть
1813
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