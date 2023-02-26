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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Аит
1781 г.р.
Мать
Зульхамяр
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Аит
Мать:
Зульхамяр
Смерть
1813
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