Руссу Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссу Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руссу Равека

Отец ребёнка: Руссу Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руссу Андрей

Отец ребёнка: Руссу Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руссу Иван

Отец ребёнка: Руссу Савва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссу Савва

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