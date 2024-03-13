Руссу Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руссу Равека
Отец ребёнка: Руссу Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руссу Андрей
Отец ребёнка: Руссу Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руссу Иван
Отец ребёнка: Руссу Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руссу Савва