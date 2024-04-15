Белокур Наталия Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1907 ст.
Дата смерти08.09.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G25K?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.08.1907 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.09.1907 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNDY?i=864&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.09.1907 ст.
на приходском кладбище