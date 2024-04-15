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Белокур Наталия Андреевна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

26.08.1907 ст.

Дата смерти

08.09.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1907 ст.

Отец: Белокур Андрей Федорович

Мать: Белокур Марфа Прокопьевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G25K?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNDY?i=864&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.09.1907 ст.
на приходском кладбище
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