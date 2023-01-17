Ланг Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланг Олег Владимирович

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Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1975
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
2013
Москва, город федерального значения Москва
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