Ланг Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения1950
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1975
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
2013