Плотникова -- Варвара Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова -- Варвара Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1897

Сын: Плотников Петр Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай Иванович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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