Плотникова -- Варвара Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1897
Сын: Плотников Петр Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай Иванович
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно