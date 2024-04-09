(Егорова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Василий

Рождение ребёнка
03.11.1837

Сын: Васильев Родион

Отец ребёнка: Ефимов Василий

Рождение ребёнка
01.12.1838

Дочь: (Васильева) Варвара

Отец ребёнка: Ефимов Василий

Смерть
Неизвестно

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