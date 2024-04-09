(Егорова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Василий
Рождение ребёнка
03.11.1837
Сын: Васильев Родион
Отец ребёнка: Ефимов Василий
Рождение ребёнка
01.12.1838
Дочь: (Васильева) Варвара
Отец ребёнка: Ефимов Василий
Смерть
Неизвестно