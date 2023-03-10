Дьяконов Владимир Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Владимир Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
29.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
2009

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