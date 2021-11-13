Степанова Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анастасия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.2021

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2021

Отец: Степанов Роман Сергеевич

Мать: Кузьмина Татьяна

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