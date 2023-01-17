Некрасова (Турыгина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Турыгина) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1921

Дочь: Турыгина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Турыгин Иван

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1924

Дочь: Бурдинова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр

Рождение ребёнка
05.11.1931

Сын: Некрасов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр

Рождение ребёнка
1932

Сын: Некрасов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр

Смерть
1969
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена на кладбище БОР в Зубцове Тверская область
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