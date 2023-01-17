Некрасова (Турыгина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1921
Дочь: Турыгина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Турыгин Иван
Рождение ребёнка
01.02.1924
Дочь: Бурдинова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр
Рождение ребёнка
05.11.1931
Сын: Некрасов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр
Рождение ребёнка
1932
Сын: Некрасов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Александр
Смерть
1969
Похоронена на кладбище БОР в Зубцове Тверская область