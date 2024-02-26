Балчугов Борис
Место рожденияд. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Дата рождения1946
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Балчугов Василий
Мать: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Бракосочетание
27.09.1968
Жена: Балчугова Вера
г. Ревда, Свердловская обл.
Смерть
1996
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Ревда, Свердловская обл.