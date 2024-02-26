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Балчугов Борис

Место рождения

д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.

Дата рождения

1946

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Балчугов Василий

Мать: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Бракосочетание
27.09.1968

Жена: Балчугова Вера

г. Ревда, Свердловская обл.
Смерть
1996
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г. Ревда, Свердловская обл.
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