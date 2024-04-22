Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Богданчиков (Ликсущенков) Павел Петрович
Богданчиков (Ликсущенков) Павел Петрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
04.12.1980
Пол
Мужской
Отец
Богданчиков Петр Иванович
1937 г.р.
Мать
Ликсущенкова Любовь Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980
Отец:
Богданчиков Петр Иванович
Мать:
Ликсущенкова Любовь Матвеевна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия