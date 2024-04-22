Богданчиков (Ликсущенков) Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданчиков (Ликсущенков) Павел Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980

Отец: Богданчиков Петр Иванович

Мать: Ликсущенкова Любовь Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
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