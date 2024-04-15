Кувакина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувакина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувакин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Кувакин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувакин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кувакин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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