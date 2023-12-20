Фефелова (Мухортова) Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мухортов Степан Тарасов
Мать: Мухортова Анисья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Фефелов Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно