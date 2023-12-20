Фефелова (Мухортова) Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефелова (Мухортова) Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мухортов Степан Тарасов

Мать: Мухортова Анисья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1903 ст.

Муж: Фефелов Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Фефелов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Фефелов Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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