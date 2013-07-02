Ефремова (Леляко) Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1962
Дата смерти02.07.2013
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.2013
Люберцы, Люберцы, Московская область
Похороны
Неизвестно
Новое Люберецкое кладбище