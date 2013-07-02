Ефремова (Леляко) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Леляко) Ольга Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1962

Дата смерти

02.07.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.2013
Люберцы, Люберцы, Московская область
Похороны
Неизвестно
Новое Люберецкое кладбище
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