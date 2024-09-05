Войветкина Устинья Семеновна (жена Петра)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Войветкина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Войветкина Фекла Петровна
Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Войветкина) Акулина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1803
Сын: Войветкин Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1809
Сын: Войветкин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Войветкина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно