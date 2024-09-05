Войветкина Устинья Семеновна (жена Петра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войветкина Устинья Семеновна (жена Петра)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войветкин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Войветкин Семен Петрович

Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Войветкина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Войветкина Фекла Петровна

Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Войветкина) Акулина

Отец ребёнка: не указан

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1803

Сын: Войветкин Павел

Отец ребёнка: не указан

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1809

Сын: Войветкин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Войветкина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Войветкин Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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