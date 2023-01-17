Бастрыкина Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Евдокия Гурьевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Евдокимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида Емельяновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Евдокимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена Емельяновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Евдокимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Емельян Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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