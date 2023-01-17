Бастрыкина Евдокия Гурьевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида Емельяновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Евдокимович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена Емельяновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно