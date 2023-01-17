Сысоева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева Ульяна

Сысоева Ульяна

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сысоев (рекрут С 1854) Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Сергей Миронович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Сысоев Сергей Миронович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сысоев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Сергей Миронович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Сергей Миронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close