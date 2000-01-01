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Бумагин Залман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1888

Сын: Бумагин Мендель Залманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1888

Дочь: Пукшанская Сара-Гинда Залмановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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