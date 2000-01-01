Бумагин Залман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1888
Сын: Бумагин Мендель Залманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1888
Дочь: Пукшанская Сара-Гинда Залмановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно