Ларин Григорий Флорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1873
Сын: Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
10.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.
Сын: Ларин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно