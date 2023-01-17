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Ларин Григорий Флорович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ларин Флор Григорьевич

Мать: Ларина Александра Михайловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1881 ст.

Сын: Ларин Флор Григорьевич

Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.

Сын: Ларин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Ларина Евдокия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Евдокия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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