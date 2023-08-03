Латинская Степанида Степановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1832 ст.
Дата смерти16.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1832 ст.
Отец: Степан Андреевич
Мать: Евдокия Никанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1853 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1855
Дочь: Латинская Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
21.02.1859
Сын: Латинский Поликарп Андреевич
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1861 ст.
Сын: Латинский Самуил Андреевич
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
10.12.1863
Дочь: Латинская Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
11.09.1866
Сын: Латинский Давид Андреевич
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1868
Дочь: Латинская Евфросинья Андреевна
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1870
Сын: Латинский Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1873
Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович
Смерть
16.03.1905