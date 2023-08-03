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Латинская Степанида Степановна

Место рождения

Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.11.1832 ст.

Дата смерти

16.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1832 ст.

Отец: Степан Андреевич

Мать: Евдокия Никанова

Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латинский Андрей Павлович

Бракосочетание
08.02.1853 ст.

Муж: Латинский Андрей Павлович

Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1855

Дочь: Латинская Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Латинский Поликарп Андреевич

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
19.08.1861 ст.

Сын: Латинский Самуил Андреевич

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Мараса, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1863

Дочь: Латинская Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
11.09.1866

Сын: Латинский Давид Андреевич

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
28.07.1868

Дочь: Латинская Евфросинья Андреевна

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Латинский Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
27.03.1873

Сын: Латинский Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Латинский Андрей Павлович

Смерть
16.03.1905

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